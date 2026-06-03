Sondra McCollins, la candidata que es viral por superar en votos a Roy Barreras

En el escenario post-electoral de la primera vuelta presidencial, un nombre ha cobrado un protagonismo inesperado en las redes sociales y los círculos políticos: Sondra McCollins Garvin.

La abogada y excandidata, quien se autodefine como una figura que llegó a la contienda desde el anonimato, se ha convertido en el centro de las burlas dirigidas hacia políticos de larga trayectoria, como Roy Barreras, debido a los resultados en las urnas.

El "efecto McCollins" en las cifras

La controversia radica en la comparación directa de los votos obtenidos. Mientras que figuras de peso como el senador del Centro Democrático, Andrés Forero, han utilizado el nombre de McCollins para cuestionar el respaldo popular de sus opositores, la realidad de las cifras sustenta la ironía.



"Saqué 20,000 votos", confirmó McCollins en entrevista, explicando que el origen de las mofas hacia otros candidatos radica en que ella, sin maquinaria, superó a políticos establecidos.

"La burla hacia Roy Barreras fue porque Roy no alcanzó los 15,000, quedó en 14,000 votos", señaló la excandidata.

Una candidata sin "maquinaria"

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Para McCollins, el hecho de que su nombre sea usado para ridiculizar a otros es un reflejo de su condición de candidata independiente.

"Yo llegué ahí a esa contienda como la candidata anónima. Soy una candidata sin maquinaria, sin partidos políticos", manifestó.

A pesar de los ataques y de ser señalada por su pasado como abogada penalista, lo cual ella aclara como una labor profesional legítima, McCollins defiende su propuesta basada en el Partido Digital Colombiano.

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La excandidata aprovechó la coyuntura para hacer un llamado al respeto por los nuevos liderazgos, especialmente los femeninos. Según McCollins, las mujeres a menudo evitan la política porque "terminan perseguidas, humilladas o maltratadas", y subrayó la necesidad de abrir espacios para que tengan las mismas oportunidades que los hombres en la arena pública.

El futuro: Tecnología y regionales

Lejos de amilanarse por ser el "termómetro" de las burlas políticas, McCollins asegura que seguirá trabajando en su agenda de modernización del Estado a través del uso de tecnología y blockchain para combatir la corrupción.

De cara a las elecciones regionales, anunció que no aspirará a gobernaciones, pues es promotora de eliminarlas, pero sí apoyará a líderes locales que carezcan de respaldo tradicional.

"Vamos a utilizar las redes sociales, la digitalización, la forma inmediata de llegar al ciudadano para hacer participaciones de liderazgos nuevos", concluyó, reafirmando que su objetivo final sigue siendo la presidencia en el año 2030

Escuche la entrevista: