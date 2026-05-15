Centro Democrático denuncia atentado contra excandidato a la alcaldía de Cubarral, Meta

El partido Centro Democrático denunció que en horas de la mañana de este viernes se registró un atentado contra Julián Cardona, quien fue candidato a la Alcaldía de Cubarral, Meta, e intendente de la Policía. El hecho se dio cuando Cardona se desplazaba por la zona rural del municipio y su vehículo fue atacado con ráfagas de fusil.

"Afortunadamente, Julián Cardona sobrevivió a este cobarde ataque. Expresamos nuestra solidaridad con él y su familia, y reconocemos la rápida reacción de la Policía Nacional que atendió la situación", señalaron desde el partido.

En el mismo sentido desde el Centro Democrático denunciaron que en otras zonas del país se han presentado amenazas y otros actos de intimidación contra militantes, líderes y dirigentes del partido, de cara a las próximas elecciones.

"Exigimos al Gobierno nacional, a las autoridades y a la Unidad Nacional de Protección garantizar la vida, la seguridad y las garantías democráticas de nuestros dirigentes y militantes. La violencia no puede imponerse sobre la democracia", se lee en el comunicado del Centro Democrático.