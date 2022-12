Video: Fuerte agarrón entre Centro Democrático e Iván Cepeda por acusaciones a Uribe

En medio del debate de control político sobre falsos testigos, los uribistas exigieron respeto a su líder máximo luego de que el senador Iván Cepeda asegurara que el exmandatario sostiene una relación cercana con el clan Gallón Henao.

Faltando 5 días para la llegada del nuevo gobierno, el uribismo citó a este debate para que el ministro de Justicia diera explicación sobre el funcionamiento de permisos para el ingreso a las cárceles del país, visitas en las que se han recopilado los testimonios que hoy son prueba en contra del expresidente Uribe.

Inició la discusión y el representante citante Samuel Hoyos cuestionó la ausencia del Gobierno, pues ninguno de los ministros citados se presentó en la plenaria. Hoyos aseguró que, pese a que quedan pocos días del mandato de Juan Manuel Santos, el control político no depende del calendario.

El debate subió de tono cuando el senador del Polo, Iván Cepeda, principal acusador de Álvaro Uribe en este proceso, aseguró ante la plenaria que el expresidente tiene relación con el Clan de los Gallón Henao.

“Cómo es posible que Uribe y su hermano tengan una relación comercial con el clan tenebroso de los Gallón Henao. Uribe es amigo íntimo de Santiago Gallón Henao, duele, pero es la verdad”, dijo.

Inmediatamente la bancada uribista saltó de su puesto y gritó exigiendo respeto a su máximo líder. Le pelea duró varios minutos pese a los constantes llamados al orden que hacía el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón.

Paloma Valencia pidió la palabra y aseguró que Cepeda promueve un plan criminal contra el expresidente Uribe.

“Senador Cepeda lo invito a una reflexión y es que haga la presunción de inocencia del expresidente Uribe. Si lo hiciera y analizara todo usted tendría que reconocer su inocencia. Entonces a usted lo han usado los falsos testigos o usted ha actuado de mala fe”, dijo la senadora Paloma Valencia.

Las representantes María José Pizarro y Ángela María Robledo también se levantaron de sus puestos y respondieron con gritos a los congresistas del Centro Democrático. Aseguraron que el debate es una defensa del exmandatario y una acusación irrespetuosa al senador Cepeda.

En ese sentido el representante del Polo Germán Navas Talero pidió la palabra y aseguró que no es una discusión de altura sino un ataque a Cepeda por lo cual decidió retirarse de la sesión.

En representación de la Farc, Marcos Calarcá indicó que lo que “mal empieza mal termina”. “Estamos asistiendo es a una defensa del senador Uribe y este no es el escenario. Es una defensa de Uribe y un ataque al senador Cepeda. Ese no es el propósito para el cual hemos citado. No podemos satisfacer los caprichos políticos”.

Toda la bancada del Centro Democrático puso letreros en sus puestos en defensa del expresidente Uribe que dicen “falsos testigos manipulan la justicia” y “mañana puede ser usted”.