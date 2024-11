Video muestra cómo apareció un voto de más en la elección de magistrado de la Corte

La sesión del Senado para elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional terminó en polémica después de que se registraran 103 votos, a pesar de que solo había 102 congresistas presentes. Precisamente, se conoció el video del momento exacto en que se encontró este voto adicional.

En las imágenes se puede ver cómo estaban realizando el conteo de votos hasta que apareció un voto de más en la elección de magistrado e intentan despegar un papel de uno al otro.

Esta elección es crucial para definir temas clave como la reforma pensional y otros proyectos que tiene en sus manos la Corte Constitucional.

La terna presentada por el Consejo de Estado era ideológicamente conservadora, pero dentro del Senado se planteó como una puja entre petristas y opositores. La llegada de Claudia Dangond y Miguel Efraín Polo representaría una muestra de cómo queda la balanza a los intereses del gobierno Petro.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, pidió levantar la sesión y revisar las cámaras de seguridad después de que apareciera el voto adicional no registrado. "Hoy no hubo transparencia, se violó la ley. 102 senadores depositaron 103 votos, por eso no se ha podido seguir con la plenaria", aseguró.

La senadora Paloma Valencia destacó la importancia de la elección: "La elección del magistrado de la Corte es crucial. Si perdemos, Petro tendría mayorías y podría avanzar hacia una constituyente mediante decretos de emergencia. Sería el principio del fin de la democracia en Colombia. Defendamos nuestras instituciones".

La controversia continuó cuando senadores del Pacto Histórico y otros apelaron la decisión de Cepeda, argumentando que aplazar la sesión sería dilatar la votación. El senador Ariel Ávila criticó la actitud del presidente del Senado: "Se levanta, me increpa y me insulta con groserías, todo porque yo no me presté para las marrullas que ocurrieron hoy en la Plenaria. ¿Quién sanciona al Presidente del Senado cuando es él quien me falta al respeto? Artículo 73 de la Ley Quinta".

A pesar de la apelación, la sesión no pudo continuar debido a la falta de quorum. La votación se reanudará mañana martes.