Volvimos a bolígrafos para garantizar mayor transparencia en elecciones: registrador Galindo

El registrador Juan Carlos Galindo explicó en Mañanas BLU la decisión de regresar a la marcación de votos con bolígrafos normales y no plumones en las próximas elecciones.

“Desde hace meses venimos trabajando en varias medidas para mejorar el proceso electoral y resolvimos volver a los bolígrafos normales y no plumones porque las marcas que deja no se pasa al otro lado y no contamina el voto. En las elecciones se marca con bolígrafos normales y cada colombiano puede llevar el suyo”, señaló Galindo.

El registrador también se refirió al caso de las elecciones de 2014 donde se utilizó el plumón oficial para marcar el tarjetón.

“En las elecciones de 2014 se usó un plumón que era mejor para las marcaciones, pero en algunas regiones del país se secaba y no marcaba bien. Entonces podía haber anulado el voto pero algunos entendieron que era un simple traspaso de tinta que no alteraba la votación”, añadió Galindo.

El registrador también aclaró que ya conoce el texto del fallo del Consejo de Estado y aseguró que muchas de las medidas que plantea ya se han previsto para la jornada electoral.

El registrador Galindo señaló que el contrato para la adquisición de los plumones estuvo en cabeza del registrador delegado para asuntos electorales de la época y que obedeció a una decisión de carácter administrativo.

Finalmente, señaló que actualmente han sido revocados poco más de 50 candidatos en campaña.