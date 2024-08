Xavier Vendrel admite que hubo pagos a algunos testigos electorales en campaña Petro 2022

El empresario español Xavier Vendrel es uno de los nombres inmersos en la polémica alrededor de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Este asesor político recibió la nacionalidad colombiana en un corto tiempo y se le señaló de supuesto enriquecimiento en el país. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, habló de su relación con el presidente, cómo lo conoció y explicó su papel en la organización de los testigos electorales en el 2022, durante la contienda a la Presidencia de la República.

En aquel año (2022), hubo controversia y cuestionamientos por el supuesto pago, alrededor de 70.000 pesos, a algunas personas que sirvieron como testigos en las elecciones en las que Petro le ganó en votaciones a Rodolfo Hernández. Según la versión de Vendrel, él “nunca tocó un peso” en la campaña y aseguró que esa cifra “no le suena”.

Sin embargo, al ser preguntado sobre si se les pago o no, reveló que sí, pero que solo “a algunos testigos” y por tareas especificas que realizaron en ese momento. En ese sentido, también habló de lo que llamó una falta de organización.

“No, no se les pagó a los testigos electorales. A algunos, no sé a cuántos porque nunca manejé eso. Yo creo que a algunos que tenían algunas responsabilidades concretas, pero, insisto, yo nunca manejé un peso (…) Hay algunos testigos electorales que están pagados por algunas tareas concretas; no todos los testigos. Una cosa es un testigo que va un rato a una mesa electoral y otra cosa distinta quien ha organizado”, precisó en Blu Radio.