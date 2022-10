“Yo quiero ser presidenta de Colombia”: Paloma Valencia

“Yo quiero ser presidenta de Colombia, yo lo que quiero es servirle a mi país cuando sea el momento donde los colombianos sientan que mi personalidad y mi carácter puede servirles”, dijo Paloma Valencia.

Valencia, en diálogo con Mesa BLU, contó cómo Amapola, su hija de 2 años, le cambió la vida y cómo lleva las cargas como mamá y senadora de la República.

Publicidad

“Cuando no tenía bebé podía andar por todo el país, sin limitaciones, pero hoy tengo que poner mis propios límites (…) he dejado de ir a programas de opinión de por la noche, trato de no tener reuniones temprano porque no tendría tiempo de compartir con ella”, sostuvo.

Sobre el proceso de paz y la Justicia Especial para la Paz, JEP, dijo que es importante enviar un mensaje a los colombianos de garantía de no repetición.

“Una garantía de no repetición significa que, después de la negociación, todos los colombianos entendiéramos que la violencia no se va a repetir y ese mensaje tiene que transmitirse”, insistió Paloma.

Asimismo, aseguró que todos los colombianos quieren la paz. “No hay un anhelo más grande que la convivencia pacífica y eso no es solamente que la gente deje las armas, sino que podamos construir instituciones para que nadie vuelva a tomar armas en el futuro”.

Publicidad

Sobre el enfrentamiento que tuvo con Pablo Catatumbo en la sesión de la Comisión de Paz del Senado de la República, la congresista del Centro Democrático indicó que lo único que pidió en el recinto fue el mismo tiempo de intervención que Catatumbo.

Publicidad

Lea también: Nadie deja de ser narcoterrorista por un acuerdo de paz: Paloma Valencia

“Yo le dije a Roy (Barreras): deme el mismo tiempo que al narcoterrorista de Pablo Catatumbo (…) el nivel de debate es que no se puede negar la verdad y esconderla (…) si estamos sacrificando justicia a cambio de verdad, es verdad que Pablo Catatumbo es un narcoterrorista”, puntualizó.

Frente al video que publicó en donde se veía al senador Gustavo Petro recibiendo fajos de billetes, Valencia manifestó que esas imágenes llegaron a su poder en el Congreso y que incluso algunos medios lo tenían antes de que ella lo hiciera oficial en sus redes.

Publicidad

Escuche la entrevista completa de Paloma Valencia con Vanessa De La Torre en Mesa BLU: