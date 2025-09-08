Ataque con granada en Cali: Recap - programa completo del 8 de septiembre de 2025

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este lunes, 8 de septiembre:

Atacaron con dos explosivos la vía férrea de Cerrejón en La Guajira.

Fredy Andrés Gámez Castrillón, secretario de Gobierno Departamental, habló sobre el ataque a embarcación de la alcaldesa del municipio de Mosquera, Nariño, Karen Lizeth Pineda.

habló sobre el ataque a embarcación de la alcaldesa del municipio de Mosquera, Nariño, Karen Lizeth Pineda. El presidente Gustavo Petro pide fumigación aérea en zonas de ataque al Ejército , ¿es viable?

, ¿es viable? Cabello pide a venezolanos prepararse en "todos los frentes" ante despliegue militar de Estados Unidos.

ante despliegue militar de Estados Unidos. Magistrada Natalia Ángel denuncia “ataques falsos” de Germán Vargas Lleras y defiende su independencia.

y defiende su independencia. La Selección Colombia prepara su último partido en la Eliminatoria Sudamericana contra Venezuela.