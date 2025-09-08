Publicidad

Ataque con granada en Cali: Recap - programa completo del 8 de septiembre de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 10:28 p. m.

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este lunes, 8 de septiembre:

  • Atacaron con dos explosivos la vía férrea de Cerrejón en La Guajira.
  • Fredy Andrés Gámez Castrillón, secretario de Gobierno Departamental, habló sobre el ataque a embarcación de la alcaldesa del municipio de Mosquera, Nariño, Karen Lizeth Pineda.
  • El presidente Gustavo Petro pide fumigación aérea en zonas de ataque al Ejército, ¿es viable?
  • Cabello pide a venezolanos prepararse en "todos los frentes" ante despliegue militar de Estados Unidos.
  • Magistrada Natalia Ángel denuncia “ataques falsos” de Germán Vargas Lleras y defiende su independencia.
  • La Selección Colombia prepara su último partido en la Eliminatoria Sudamericana contra Venezuela.

