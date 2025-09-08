Ataque con granada en Cali: Recap - programa completo del 8 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 08, 2025 10:28 p. m.
Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este lunes, 8 de septiembre:
- Atacaron con dos explosivos la vía férrea de Cerrejón en La Guajira.
- Fredy Andrés Gámez Castrillón, secretario de Gobierno Departamental, habló sobre el ataque a embarcación de la alcaldesa del municipio de Mosquera, Nariño, Karen Lizeth Pineda.
- El presidente Gustavo Petro pide fumigación aérea en zonas de ataque al Ejército, ¿es viable?
- Cabello pide a venezolanos prepararse en "todos los frentes" ante despliegue militar de Estados Unidos.
- Magistrada Natalia Ángel denuncia “ataques falsos” de Germán Vargas Lleras y defiende su independencia.
- La Selección Colombia prepara su último partido en la Eliminatoria Sudamericana contra Venezuela.