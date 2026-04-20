Habla Luz María Zapata: Recap - programa completo, 20 de abril de 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 20 de abril:



La candidata presidencial Claudia López habló sobre los términos de otros contendores para tener debates políticos de cara a las elecciones del 31 de mayo de 2026.

habló sobre los términos de otros contendores para tener debates políticos de cara a las elecciones del 31 de mayo de 2026. La fórmula vicepresidencial de Luis Gilberto Murillo, Luz María Zapata, explicó las propuestas de cara a la primera vuelta de elecciones.

explicó las propuestas de cara a la primera vuelta de elecciones. En tiroteo en las pirámides de México resultaron heridos cuatro colombianos, entre ellos un menor de edad de solo seis años. También murió una turista canadiense.

entre ellos un menor de edad de solo seis años. También murió una turista canadiense. Carlos Alcaraz podría no estar en Roland Garros.

