En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque contra producción de 'Sin senos sí hay paraíso'
Aeropuerto El Dorado
Terremoto en Japón
Falcao

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Habla Luz María Zapata: Recap - programa completo, 20 de abril de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de abr, 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 20 de abril:

  • La candidata presidencial Claudia López habló sobre los términos de otros contendores para tener debates políticos de cara a las elecciones del 31 de mayo de 2026.
  • La fórmula vicepresidencial de Luis Gilberto Murillo, Luz María Zapata, explicó las propuestas de cara a la primera vuelta de elecciones.
  • En tiroteo en las pirámides de México resultaron heridos cuatro colombianos, entre ellos un menor de edad de solo seis años. También murió una turista canadiense.
  • Carlos Alcaraz podría no estar en Roland Garros.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad