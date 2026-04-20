Habla Luz María Zapata: Recap - programa completo, 20 de abril de 2026

Actualizado: 20 de abr, 2026
Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 20 de abril:
- La candidata presidencial Claudia López habló sobre los términos de otros contendores para tener debates políticos de cara a las elecciones del 31 de mayo de 2026.
- La fórmula vicepresidencial de Luis Gilberto Murillo, Luz María Zapata, explicó las propuestas de cara a la primera vuelta de elecciones.
- En tiroteo en las pirámides de México resultaron heridos cuatro colombianos, entre ellos un menor de edad de solo seis años. También murió una turista canadiense.
- Carlos Alcaraz podría no estar en Roland Garros.