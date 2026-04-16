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Habla Martha Lucía Zamora: Recap - programa completo, 16 de abril de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de abr, 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 16 de abril:

  • Martha Lucía Zamora, fórmula vicepresidencial de Roy Barreras, marcó distancia con el presidente Gustavo Petro y reveló detalles de su salida del Gobierno.
  • Por fallas en proceso, la Procuraduría levanta la suspensión de dragoneantes vinculados a fiesta en cárcel de Itagüí
  • Olmedo López va a juicio luego de que la Fiscalía desistiera del preacuerdo en el escándalo de la UNGRD.
  • La goleada de la Selección Colombia Sub 17 ante Brasil en el Sudamericano y así clasificar a la final.

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