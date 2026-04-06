¿Interceptaciones contra De La Espreilla? Recap - programa completo, 6 de abril de 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 6 de abril:



El candidato presidencial Roy Barreras habló sobre la polémica suspensión de órdenes de captura de líderes criminales . Además, explicó porqué cree que hay un riesgo electoral.

. Además, explicó porqué cree que hay un riesgo electoral. El exdirector de inteligencia del DNI Wilmar Mejía ahondó en el escándalo por sus presuntos nexos con alias ‘Calarcá’. Asimismo, afirmó que esta entidad no tiene herramientas para realizar interceptaciones a Abelardo De La Espriella.

El secretario de Seguridad de Bogotá, Cesar Restrepo, detalló el informe a 500 taxistas en Bogotá, donde el 60 % tiene anotaciones.

Se registró un ataque con dron con explosivos en la vereda 4 Esquinas, municipio de El Tarra.