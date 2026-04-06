¿Interceptaciones contra De La Espreilla? Recap - programa completo, 6 de abril de 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 6 de abril:
- El candidato presidencial Roy Barreras habló sobre la polémica suspensión de órdenes de captura de líderes criminales. Además, explicó porqué cree que hay un riesgo electoral.
- El exdirector de inteligencia del DNI Wilmar Mejía ahondó en el escándalo por sus presuntos nexos con alias ‘Calarcá’. Asimismo, afirmó que esta entidad no tiene herramientas para realizar interceptaciones a Abelardo De La Espriella.
- El secretario de Seguridad de Bogotá, Cesar Restrepo, detalló el informe a 500 taxistas en Bogotá, donde el 60 % tiene anotaciones.
- Se registró un ataque con dron con explosivos en la vereda 4 Esquinas, municipio de El Tarra.