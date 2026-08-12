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No hay más desaparecidos en Chocó: Recap Blu, programa del 12 de agosto de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Micrófono y cabina de Blu Radio
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

Estos fueron los temas tratados este 12 de agosto, en Recap Blu:

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  • María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca, habló sobre las difíciles situaciones que vive el sistema del salud por las afectaciones en la infraestructura de los hospitales.
  • El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis, dio un balance sobre las afectaciones en el departamento por cuenta del terremoto.
  • Pamela Estrada, directora de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, explicó cómo se está llevando ayuda a las comunidades más afectadas por el terremoto.
  • El senador Jota Pe Hernández cuestionó el permiso que el Congreso le dio al expresidente Gustavo Petro para que pueda salir del país durante un año.
  • La gobernadora del Chocó confirmó que ya se acabó la búsqueda de desaparecidos en el departamento luego de encontrar a la última familia.

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