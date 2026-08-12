No hay más desaparecidos en Chocó: Recap Blu, programa del 12 de agosto de 2026

Actualizado: 12 de ago, 2026
Estos fueron los temas tratados este 12 de agosto, en Recap Blu:
- María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca, habló sobre las difíciles situaciones que vive el sistema del salud por las afectaciones en la infraestructura de los hospitales.
- El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis, dio un balance sobre las afectaciones en el departamento por cuenta del terremoto.
- Pamela Estrada, directora de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, explicó cómo se está llevando ayuda a las comunidades más afectadas por el terremoto.
- El senador Jota Pe Hernández cuestionó el permiso que el Congreso le dio al expresidente Gustavo Petro para que pueda salir del país durante un año.
- La gobernadora del Chocó confirmó que ya se acabó la búsqueda de desaparecidos en el departamento luego de encontrar a la última familia.