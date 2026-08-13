Sismo en Colombia|balance, tragedia y solidaridad :Recap Blu, programa del 13 de agosto de 2026

Actualizado: 13 de ago, 2026
Estos fueron los temas tratados este 13 de agosto, en Recap Blu:
- Sergio Rojas, jefe de Alianzas de la Cruz Roja en Bogotá, explicó en Recap Blu cuáles son los artículos prioritarios y cómo pueden contribuir los ciudadanos.
- El presidente Abelardo de la Espriella actualizó el balance de la emergencia y reportó cerca de 45.000 familias afectadas, además de más de 10.000 viviendas destruidas y 65.000 averiadas. También se registraron daños en infraestructura crítica como colegios, hospitales, vías, puentes, acueductos y aeropuertos. El mandatario aseguró que la prioridad es continuar la búsqueda de las personas desaparecidas con recursos nacionales e internacionales.
- El exembajador de Estados Unidos en Panamá John Feeley analizó en Recap Blu la decisión de Colombia de ingresar a la Coalición de las Américas contra los Carteles, que contempla operaciones militares conjuntas contra el narcotráfico. El diplomático advirtió sobre los riesgos para la soberanía nacional ante un eventual despliegue de tropas extranjeras y señaló que una estrategia de “mano dura” puede derivar en violaciones de derechos humanos y descontento social.
- Laura Camila Micolta contó en Recap Blu cómo dio a luz a su hijo en el parqueadero del Hospital Carlos Holmes Trujillo, mientras el personal evacuaba las instalaciones por el sismo. El nacimiento fue atendido por médicos en la zona exterior del hospital. El bebé, llamado Yeray Quintero Micolta, fue trasladado a urgencias y se encuentra en óptimas condiciones.
Escuche el programa completo acá: