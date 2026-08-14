Situación que atraviesa única sobreviviente de trillizas: Recap Blu, programa 14 de agosto de 2026

Actualizado: 14 de ago, 2026
Estos fueron los temas tratados este 14 de agosto, en Recap Blu:
- Terremoto de magnitud 7,7 sacude la costa de Indonesia. El Servicio Geológico de Estados Unidos situó el epicentro cerca de Ende, en la isla de Flores. En España también hubo un sismo de 4.8 este viernes. El movimiento telúrico en Indonesia ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros.
- Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, propone al Gobierno nacional la creación de un fondo de reconstrucción similar al FOREC para atender a los comerciantes afectados por el terremoto. El dirigente gremial sostuvo reuniones con el presidente Abelardo De La Espriella y el ministro de Comercio para plantear soluciones ante las pérdidas materiales en departamentos como Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Chocó.
- Ana María Saavedra, de 23 años, sobrevivió al terremoto de magnitud 7.4 en Colombia tras ser rescatada de los escombros del edificio donde residía en Cali. Diana March, prima de la joven, relató en Recap Blu la situación que atraviesa la única sobreviviente de su familia y del inmueble destruido.
- Balance oficial del terremoto en Colombia: UNGRD confirma 288 víctimas mortales y 202 desaparecidos tras el terremoto con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el 10 de agosto.
- La aplicación Morar-ok permite a ciudadanos sin conocimientos técnicos evaluar la seguridad de sus hogares después de un movimiento telúrico, como el terremoto en Colombia. Ante las dificultades de desplazamiento de los profesionales a zonas vulnerables, la plataforma gratuita ofrece una guía didáctica para identificar fisuras, asentamientos y el estado general de las edificaciones en distintos materiales.
- El presidente Abelardo De La Espriella anunció recursos financieros para recuperar la infraestructura hospitalaria afectada por el sismo en el Valle del Cauca.
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