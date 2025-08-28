Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Tensión EEUU-Venezuela
Familia San Andrés
Accidente Daniel Palacios
Secuestro de militares

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Soldados en Guaviare fueron rescatados: Recap - programa completo de 28 de agosto de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 28, 2025 10:33 p. m.

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este jueves, 28 de agosto:

  • En horas de la noche de este jueves inició el proceso de liberación los 33 militares que permanecían secuestrados desde el domingo pasado en la vereda Nueva York, municipio de El Retorno, Guaviare.
  • La caravana del precandidato presidencial Daniel Palacios sufrió un fuerte accidente en Medellín. Hay heridos.
  • Las disidencias confirmaron el secuestro de cinco soldados y un menor de edad; uno murió en cautiverio.
  • Se registraron protestas frente a la Universidad Nacional en Bogotá. Encapuchados bloquearon la NQS.
  • Un muerto tras un atentado con armas de alto alcance en Cali. Según el reporte de las autoridades, ocho personas resultaron heridas.
  • En noticias deportivas, se conocieron los grupos de la Champions League; los jugadores colombianos ya conocen a sus rivales.

Escuche el programa completo de Recap Blu aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos