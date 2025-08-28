Soldados en Guaviare fueron rescatados: Recap - programa completo de 28 de agosto de 2025

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este jueves, 28 de agosto:



En horas de la noche de este jueves inició el proceso de liberación los 33 militares que permanecían secuestrados desde el domingo pasado en la vereda Nueva York, municipio de El Retorno, Guaviare.

La caravana del precandidato presidencial Daniel Palacios sufrió un fuerte accidente en Medellín. Hay heridos.

Las disidencias confirmaron el secuestro de cinco soldados y un menor de edad; uno murió en cautiverio.

Se registraron protestas frente a la Universidad Nacional en Bogotá. Encapuchados bloquearon la NQS.

Un muerto tras un atentado con armas de alto alcance en Cali. Según el reporte de las autoridades, ocho personas resultaron heridas.

En noticias deportivas, se conocieron los grupos de la Champions League; los jugadores colombianos ya conocen a sus rivales.

