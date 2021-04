El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios: pastor César Castellanos

En su reflexión de este domingo, el pastor expresó que no entendemos muchas veces cual es el trasfondo de la salvación. “Nuestra alma estaba perdida, pero un ser llamado Jesús se hizo hombre, enfrentó las fuerzas del mal con su muerte y resurrección nos dio la victoria total”.

“Solo hay un nacimiento en lo físico y en lo espiritual solo hay un nacimiento (…) Nicodemo se acercó a Jesús de noche y le dijo ‘sabemos que has venido de Dios’, Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios”, dijo.

Explicó que Nicodemo quedó impactado y no pudo entender la metáfora a la que se refería Jesús, igualmente explicó que ese nuevo nacimiento implica un cambio de vida. “Al nacer, al espíritu uno debe tener el carácter del que o engendró”.

Además enfatizó que ese nuevo nacimiento tampoco es pecar toda la semana y el domingo ir a la iglesia, arrepentirse y volver a pecar, indicó que eso es religiosidad y no espiritualidad.

Escuche aquí la reflexión dominical completa del pastor César Castellanos: