La importancia de tener una verdadera fe: reflexión del pastor César Castellanos

Día a día la vida se encuentra sujeta a retos personales y son aquellos los que mantienen viva su fe los que logran superarlas, o al menos eso recuerda el pastor César Castellanos en su reflexión. La voluntad de Dios se encuentra latente y la única capaz de lograr lo imposible, pero si no cree en ella, mejor no la busque y es importante crear una fe real de que no se encuentra solo.

"La enfermedad no es tanto una condición genética, es un espíritu. En el libro de Lucas en el capítulo 13, el señor ve una mujer que tiene una joroba y él le dice. 'Eres libre de tu enfermedad' y puso sus manos sobre ella, ella se sanó", recordó.

