Este domingo 08 de mayo, el pastor Rafael de Brigard recordó el amor de Dios y mencionó la importancia de darle oportunidad de dejarlo entrar en el corazón, "en verdad les dijo, yo soy las puertas de las ovejas, cuando van delante de mi son ladrones; él que no entra en mi encontrará paz, yo he venido para que tengan vida y en abundancia, yo soy el buen pastor, pero el asalariado que no es pastor, las abandona. Las conozco y ella a mi, de igual forma que mi padre me ve a mi".