Médico denuncia robo en Bogotá y poco apoyo de las autoridades

Por: Juan David Ríos, BLU Radio

En medio de la pandemia, doctores realizaban visitas domiciliarias a los pacientes positivos con COVID-19 en sus casas. De acuerdo con la denuncia, saliendo de un control fueron atracados con arma de fuego en Ciudad Bolívar. Según el doctor Pablo Villa, los asaltantes sabían que eran médicos

“Primero me abordaron a mi, me quitaron la billetera y el celular. Cuando nos acercamos al carro, el conductor no dejó que abrieran las puertas y entonces echaron un tiro al aire. Nos quitaron todo y luego se echaron a correr”, dijo el doctor.

Lea también: Fue un empujón muy grande y que necesitaba: Dr. José Buelvas por apoyo tras amenazas

Según el médico, la Policía no hizo nada al respecto luego de tomar el testimonio del hurto. “Me mostraron fotos de las personas que me habían atracado, yo reconocí a los ladrones. Ellos me dijeron que, si actuaban, corrían el riesgo que los agredieran a ellos”.

Los doctores atracados se encuentran bajo contrato con la Secretaría de Salud en donde visitan a los pacientes. Piden más seguridad para poder continuar con su labor. “La Secretaría de Salud no tuvo la molestia ni siquiera de preguntarnos cómo estábamos. No hubo ni un protocolo de seguridad nuevo”, agregó.

Publicidad

El llamado que el doctor hace a la comunidad es a comprender la labor que tienen los médicos ante esta pandemia.

Convierta a BLU Radio en su fuente de noticias

undefined