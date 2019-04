Por: Redacción Digital BLU Radio

Con picas, palas y hasta con las manos, centenares de personas siguen arañando la tierra para rescatar a las víctimas que dejó la avalancha en la vereda Portachuelo, del municipio de Rosas, sur del Cauca, que ya deja 21 muertos.



El alud de tierra, ocurrido a las 2:00 de la madrugada del pasado domingo, sepultó ocho viviendas y con ellas las sonrisas de docenas de personas que en ellas se encontraban.



Lea también: Las dolorosas imágenes que deja la tragedia en Rosas, Cauca



La tragedia ambiental, que también obligó a cerrar por varias horas la vía Panamericana que comunica al sur del país, conmueve a todo Colombia.



Darío Torres Imbachí, un campesino de la zona, recuerda el torrencial aguacero de esa madrugada que a los pocos minutos provocó la emergencia que sepultó a 13 de sus familiares.



“Con mis manos he recuperado 7 y espero que aparezcan los demás. Hay sobrinos, hermanos y niños”, contó Torres a BLU Radio.



Entérese de: Darío, el hombre que llora a 13 familiares víctimas del derrumbe en Rosas, Cauca









Por su parte Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, aseguró que a las familias damnificadas se les dará un subsidio por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo por 250.000 pesos mensuales para arrendar vivienda mientras se hacen las gestiones correspondientes a su reubicación.



“Además, las personas que perdieron sus familias tendrán un subsidio de 20 millones de pesos para cubrir gastos funerarios y demás”, dijo Malagón.



A su turno, el alcalde de Rosas, Cauca, Jesús Eduardo Díaz, indicó que no hubo negligencia por parte de su administración en el sentido de la reubicación de los hogares.



No deje de leer: “No se trata de buscar culpables": alcalde de Rosas, Cauca



"Nosotros tomamos las acciones pertinentes. No es cierto que sea una tragedia anunciada. Hace un año hicimos el anuncio de la calamidad pública pero no hubo dinero para lograr el objetivo. Eran más de 25 familias", dijo el mandatario.



Las labores de búsqueda continúan. Unidades del cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y campesinos no cesan en los esfuerzos para recuperar los cuerpos de las personas que aún permanecen desaparecidas.