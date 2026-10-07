Adulta mayor murió tras ser arrollada por supuestos delincuentes en barrio La Milagrosa de Medellín

Una adulta mayor murió tras ser atropellada por supuestos delincuentes en el barrio La Milagrosa de Medellín. Vecinos del sector actuaron por cuenta propia, quemaron la moto y no dejaron escapar a los supuestos ladrones

La información que se ha conocido hasta el momento es que la mujer, cuando estaba intentando pasar una calle al lado de otra persona, apareció la motocicleta y la arrolló, falleciendo en el lugar.

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Tras esta lamentable situación, la comunidad acudió a ayudar a la mujer y allí se habrían dado cuenta que las dos personas involucradas en el accidente de tránsito serían supuestos delincuentes como detalló uno de los testigos del hecho.

#Video Momento exacto en el que una adulta mayor murió tras ser atropellada por supuestos delincuentes en el barrio La Milagrosa de #Medellín. La mujer pretendía cruzar la vía cuando fue arrollada. #MañanasBlu Video: @DenunciasAntio2 pic.twitter.com/Cwy4gEV0dQ — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 7, 2026

“Supuestamente la comunidad les indicaba que tenían que acababan de robar. En ese momento, salían dos señoras de la tercera edad del colegio La Milagrosa. Iban a cruzar la cebra, y una no alcanzó a cruzarlo. La señora, doña Gloria, murió en el lugar”, relató.



La indignación por la muerte de la adulta mayor provocó que la comunidad tomara justicia por mano propia con la quema de la motocicleta y la detención de los involucrados que fueron trasladados por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá tras las denuncias de los testigos de la situación.

Mientras se espera que la mujer sea despedida por sus seres queridos, aún se desconoce cuál es la situación actual del conductor y el pasajero de la moto que generó este lamentable desenlace en la capital de Antioquia.