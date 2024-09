Alcalde de Medellín advierte que no prestará el estadio si equipos no refuerzan seguridad

Para las autoridades en Medellín los recientes disturbios en el estadio Atanasio Girardot que dejaron 25 heridos en medio de una batalla campal entre hinchas de Nacional y Junior, debe sentar un precedente en materia de garantías para el desarrollo de este tipo de eventos.

Así lo indicó el alcalde Federico Gutiérrez , quien destacó nuevamente que al tratarse de un espectáculo privado con implicaciones públicas y en un escenario también de esta naturaleza, los clubes de la ciudad tendrán que reforzar sus medidas para garantizar que los partidos sean seguros para los asistentes.

Advirtió el mandatario que si esos protocolos sobre los que trabajarán en los próximos días no mejoran la administración incluso podría abstenerse de prestar el estadio para preservar la integridad de los ciudadanos que disfrutan de este tipo de eventos.

"Si los equipos no asumen la responsabilidad que les corresponde para el tema de las requisas, que es a quienes les corresponde y todos los otros temas y no está la logística lista, yo no les prestó el estadio de aquí en adelante tampoco. Es que yo también tengo que cuidar es la integridad de todas las personas", advirtió el mandatario.

Publicidad

Gutiérrez también indicó que con el objetivo de hacer frente a la problemática de seguridad en los estadios de todo el país, en los próximos días habrá reunión con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

"Con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quedamos en que los próximos días, esta semana, va a haber una reunión con diferentes alcaldes, este problema también lo tiene Galán en Bogotá, lo tiene Alejandro Éder en Cali, lo tiene también Beltrán en Bucaramanga, todo lo tenemos, nos tenemos que sentar a hablar con la Dimayor también, con los presidentes de los equipos, con la Policía", detalló Gutiérrez.

Publicidad

El alcalde de Medellín reiteró que estas deben ser situaciones que no deben volver a pasar y que los responsables deben ser judicializados e impedido su ingreso a cualquier estadio de Colombia.