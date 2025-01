Alcaldía de Medellín denunció falta de pago de renta básica a 400 firmantes de paz

Alcaldía de Medellín denuncia que hace tres meses el Gobierno nacional no le paga la renta básica a cerca de 400 firmantes de paz en la capital de Antioquia.

Hasta este momento a estas personas les adeudan las mensualidades de noviembre, diciembre y enero.

Las preocupaciones que hay en Medellín por algunas deudas que tiene el Gobierno nacional con la ciudad siguen latentes luego de que se conociera que desde noviembre del año pasado no se han girado los recursos para 380 firmantes de paz que están instalados en la ciudad.

Según destacaron desde la Alcaldía no hay información sobre desembolsos en los últimos tres meses, situación que los firmantes califican como preocupante.

Según el secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín , Carlos Arcila, aseguró que la denuncia por parte de los firmantes les llegó recientemente y que la situación de varias de estas personas depende de la mesada que les paga el Gobierno nacional.

Por esta situación desde la capital antioqueña le piden a la Nación que efectúe los pagos lo más pronto posible.

“Incumplimiento del Gobierno Nacional, no les ha cumplido con la mesada que mensualmente les deben de dar ya se cumplieron tres meses. Eso nos parece muy grave y es un incumplimiento al acuerdo tanto que él habla de cumplir los del tema de la paz y no le está cumpliendo a los firmantes”, aseguró.

Destaca Arcila que hasta ahora desde la Administración Distrital no se ha tenido ningún contacto con el Gobierno nacional, ya que son obligaciones que llegan directamente a los firmantes de paz.

Sin embargo, fue enfático en pedir una explicación sobre los impagos a la vez que reiteró que a la Alcaldía le parece una situación, “muy preocupante”.

No obstante, el incumplimiento de noviembre, diciembre y enero a los firmantes no ha sido la única queja desde la Alcaldía de Medellín, puesto que hay que recordar que Federico Gutiérrez ha sido enfático en que hay dineros que no han llegado a la ciudad para, por ejemplo, la ⁠Unidad Nacional para las Víctimas le envió una carta al Distrito asegurando que por temas presupuestales no pueden contratar el personal para prestar la atención en la ciudad.

Se espera que, ante la solicitud de los firmantes de paz ,y luego de tres meses sin pagos, el Gobierno nacional llegue a un acuerdo para desembolsar el dinero que, por el momento, afecta a decenas de los 380 damnificados.