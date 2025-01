Siguen las investigaciones a hombre señalado de abusar de un perrita en Medellín

En denuncias conocidas a través de redes sociales se conoció el caso de un hombre señalado de, presuntamente, abusar sexualmente de una canina en la comuna Villa Hermosa de Medellín . Ante tal información, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá llegó hasta la vivienda en donde se hallaron dos perros que fueron inmediatamente trasladados hasta un centro asistencial para verificar su salud.

A pesar de la preocupación y de la indignación que la denuncia causó entre la comunidad, la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental intervino en el caso y pudo constatar junto a la Fiscalía General de la Nación que tras varios estudios médicos, se determinó que ninguno de los dos animales sufrió aparentes abusos.

La capitán Stefany Rodríguez, jefe (e) del grupo de Carabineros y Protección Ambiental del Valle de Aburrá , destacó los resultados operacionales en esta grave denuncia.

"En este momento están siendo valorados por personal experto en casos de maltrato, animal preliminarmente indican que no existen lesiones de abuso sexual en los caninos", reportó la uniformada.

Por ahora, y teniendo en cuenta los resultados de los exámenes médicos, las autoridades anunciaron que continuarán las investigaciones a este sonado caso, puesto que no se descarta que las mascotas hayan sufrido otros traumas.

Mientras las labores de indagación avanzan, diferentes entidades y asociaciones que velan por los derechos de los animales han pedido que no se archive el caso para que las autoridades puedan determinar con exactitud qué pasó con este hombre y las dos caninas.