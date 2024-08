Antioqueño ganó única medalla de oro para Colombia en competencia internacional de física

Un estudiante antioqueño obtuvo la única medalla de oro que ganó Colombia en la Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Física que se desarrolló en la Universidad de El Salvador.

Se trata de Camilo Betancur Arango, estudiante de grado 11 del colombo-británico de Envigado, quien según contó a Blu Radio, ha cultivado su gusto por las matemáticas desde que estaba en cuarto de primaria: "Desde chiquito, siempre me me preguntaba por qué por qué por qué no me gustaba que me dijeran porque sí, sino que eran hallar el por qué las cosas", contó Camilo.

A la competencia internacional, Camilo llegó luego de superar una prueba selectiva a nivel nacional, que lo llevó a representar al país junto con otros estudiantes de Cúcuta, Barranquilla y Bogotá, que también lograron medallas de plata para el país.

En El Salvador, Camilo participó en las pruebas experimental, es decir en laboratorio, y teórica, en la que debió resolver problemas planteados por escrito. Él, contó cómo recibió la noticia de ser el ganador de la medalla de oro.

"Fue mucha la emoción y lo primero que pensé fue que esto era por el país, que esto era por por darle una una razón de orgullo y en ese momento yo solo sentía un orgullo enorme", recordó.

En la Olimpiada, donde evaluaron también criterios como la creatividad, además de los países centroamericanos y del Caribe, también participó como país invitado Perú.