Anuncian nuevo escenario de conciertos en Colombia: fecha de inauguración y capacidad

La industria de entretenimiento en Colombia vive un gran momento, en especial en materia de conciertos. Cada semana se volvió habitual ver la presentación de algún artista de gran relevancia, ya sea de perfil nacional y/o internacional, por eso, varios sectores siguen invirtiendo en este.

Ahora, se conoció la llegada de un nuevo escenario dedicado a la industria del entretenimiento que estará ubicado en Medellín bajo el nombre de DAVIarena -antes Arena Primavera-, que entrará en operación desde noviembre de 2026 con un concierto de Juanes. La marca bancaria se quedó con el nombre tras una inversión privada de 320.000 millones de pesos.

Predio Arena Primavera en Sabaneta, Antioquia. SAE

DAVIarena en Medellín: capacidad, infraestructura y todo lo que debe saber

Estará ubicada en el área metropolitana de Medellín, específicamente en Sabaneta a una cuadra de la estación Itagüí del metro de la ciudad, es decir, en el sur de la capital de Antioquia y conectada con todo el sector de la población.

Cuenta con un área construida de 55.000 metros cuadrados y tendrá una capacidad de 17.200 personas y su diseño es inspirado con la infraestructura antioqueña. Habrá 23 suites exclusivas (marcas), una principal para 60 personas, 20 boxes y 503 plazas de parqueos, además de un sistema bioclimático, ventanería termoacústica y refrigeración de alta eficiencia para minimizar el impacto energético.



¿Cuáles conciertos tendrá la DAVIarena en Medellín?

La inauguración será el 14 de noviembre con Juanes, pero, según la organización, tendrá 11 en total antes de que cierre este 2026 en donde habrá presencia de artistas nacionales e internacionales, con algunos nombres que ya fueron confirmados en la parrilla del Movistar Arena de Bogotá y que también estará en la capital de Antioquia.



Asimismo, desde este mes de mayo serán anunciados los conciertos que albergará y se podrá adquirir la boletería para esos eventos a través de TuBoleta, que será la tiquetera de este venue.