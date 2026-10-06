Asesinan a mujer en Hispania, Antioquia: van acerca de 90 feminicidios este año

Un presunto feminicidio sacude al Suroeste antioqueño, donde una mujer fue asesinada con arma de fuego al interior de una vivienda en el municipio de Hispania; ya son alrededor de 90 feminicidios registrados en Antioquia.

La víctima fue identificada como Alejandra Marcela Zapata, de 40 años. Fue asesinada con arma de fuego al interior de una vivienda ubicada en el barrio El Hoyo, en el municipio de Hispania.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades y habitantes de la zona, la mujer presentaba impactos de bala en la cabeza.

Los reportes iniciales indican que la víctima convivía en unión libre con un hombre identificado como Jaime Castrillón, y que ambos al parecer eran consumidores de sustancias alucinógenas, mientras los móviles del crimen permanecen por establecer.



Tras el hallazgo del cuerpo, unidades de la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC) de Andes se encargaron de la inspección técnica al cadáver. Entre tanto, investigadores de la Policía y la Fiscalía General de la Nación adelantan la recolección de pruebas y testimonios para dar con los responsables y determinar si el caso deberá investigarse bajo la tipificación de presunto feminicidio.

Con este suceso registrado en Hispania, la cifra de feminicidios en el departamento de Antioquia en lo que va del año asciende a 90, en medio de investigaciones que buscan esclarecer las causas de estos crímenes.