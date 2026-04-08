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Asesinaron en Envigado a ganadero del Meta frente a su hija: lo habrían seguido por varios minutos

Versiones preliminares indican que la víctima se encontraba realizando algunas diligencias cuando los sicarios los interceptaron.

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