Asesinaron en Envigado a ganadero del Meta frente a su hija: lo habrían seguido por varios minutos

En Envigado, Antioquia, asesinaron a un ganadero del departamento de Meta que fue baleado a plena luz del día por hombres que se movilizaban en una moto y que a esta hora son buscados por las autoridades. La víctima, que estaba en compañía de su hija, habría sido seguido por varios minutos por los sicarios

El asesinato, ocurrido en el barrio Alcalá del municipio de Envigado, ha provocaron conmoción en el Valle de Aburrá, allí hombres en una motocicleta abordaron a un hombre que fue identificado como Henry Ocampo de 55 años y quien fue baleado luego de bajarse de una camioneta.

Las versiones preliminares dejan en evidencia que, al parecer, Ocampo, quien era ganadero en el municipio de Villavicencio, estaba en compañía de su hija haciendo algunas diligencias cuando los sicarios los interceptaron tras varios minutos de seguimiento.

El ganadero quedó tirado en el piso ante la mirada incrédula de su hija que presenció este lamentable hecho que deja a varias personas prófugas de la justicia, ya que no solo fueron los actores materiales que tras cometer el homicidio huyeron del lugar, dejando un casco cerca al sitio donde se perpetró este crimen, sino también otra moto y un carro que habrían seguido al hombre.



El secretario de Seguridad de Envigado, Ricardo Vásquez, se refirió a este hecho que no solo estremece al Valle de Aburrá y al departamento de Meta, sino también al departamento de Quindío de donde era oriundo Ocampo: "Venía del sector de El Tesoro en Medellín y fue seguido, pues, por unos vehículos, dos motocicletas y un carro, donde el sujeto, al bajarse del carro, es interceptado por el sicario, quien atenta contra la vida del mismo, pero adicional a eso se cuenta con videos y testimonios que muy seguramente ayudarán con el esclarecimiento del caso", dijo.

Mientras el CTI de la Fiscalía General de la Nación avanzan en las labores correspondientes en el lugar del asesinato, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y otras autoridades locales también investigan el paradero de los sicarios que dejaron tirada la motocicleta de alta gama sobre la calle 30 en Medellín.

Se espera que con el cotejo del casco abandonado y con la ayuda de las cámaras de seguridad de la capital de Antioquia se pueda dar rápidamente con la captura de los responsables de este homicidio que enluta al departamento de Antioquia.