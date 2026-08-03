Ataque con explosivos desde dron deja al menos un herido en Segovia, Antioquia

Un nuevo hecho de violencia sacude al Nordeste de Antioquia: se confirmó que unos cinco artefactos explosivos fueron lanzados desde un dron hacia una mina ubicada en la vereda El Aporreado en el municipio de Segovia.

Según detalló el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, estos hechos se registraron a 20 minutos del casco urbano, por lo que en el sitio ya hay un despliegue de la fuerza pública.

“Hay una persona lesionada que ya fue remitida al hospital de Segovia. Ya se está haciendo una descubierta en zona rural con Ejército y Policía. Se está verificando e investigando el porqué o si sería un tema de extorsión”, apuntó Muñoz.

De momento, desde la zona donde se ubica la mina El Cogote señalan que otra persona también resultó lesionada.



Aunque las circunstancias y los responsables están por establecerse, preliminarmente se indica que el hecho habría sido materializado por supuestos integrantes del Cuarto Frente de las Farc, debido al no pago de una extorsión.

Rubén Darío Gómez, secretario de Conalminercol, aseguró que la Asociación Mutual de Mineros El Cogote lleva más de 50 años de operaciones en la región.

“Dejó algunos daños en cuanto a los vehículos que se encontraban parqueados en la zona donde cayeron los artefactos, así como lesionando a una de las personas que trabajan allí en dicha asociación mutual. Los daños, pues, en este momento son materiales en su gran mayoría y hacen parte de toda esa situación de violencia y caos que se ha querido sembrar en el Nordeste antioqueño, en medio de esa disputa por las rentas ilegales que allí predominan con estos grupos armados al margen de la ley”, indicó.