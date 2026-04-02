Aumentan 15% los viajeros a destinos religiosos en Antioquia: estos son los lugares preferidos

Aunque en Medellín se espera la llegada masiva de turistas, también hay miles de personas que van a salir de la capital de Antioquia hacia diferentes destinos con el fin de vivir la Semana Santa o simplemente para pasar unos días de descanso y por ello se espera un incremento significativo en aquellos que quieren salir de la ciudad.

Las estimaciones que hacen las autoridades es que durante estos días santos haya un aumento de la movilidad especialmente hacia destinos con tradición religiosa y cultural como, por ejemplo, San Pedro de los Milagros, Jericó o El Retiro en el departamento de Antioquia.

Sin embargo, también habrá viajes significativos a destinos nacionales en donde la Semana Santa se ha convertido en un atractivo y por ello los paisas irán a Mompox, Popayán o Ipiales en donde estima que la movilización de personas aumente entre 10 % y 15 % en comparación con años anteriores.

El subgerente técnico operativo de las Terminales de Medellín, Ricardo Yepes, entregó recomendaciones para todas las personas que planean salir de la capital de Antioquia hacia los destinos turísticos para esta Semana Mayor.



"Recomendamos que compren sus tiquetes de forma legal, que cuiden a sus niños, que cuiden sus equipajes de mano, que cuiden a sus mascotas, que no reciban paquetes de nadie, que tengan un cuidado muy especial. En esta temporada también se presenta mucho avivato y van a venir a ofrecerles tiquetes y otros viajes por fuera de las terminales", indicó.

Por ahora y mientras se acaba la alta afluencia de personas saliendo de Medellín, en las Terminal del Sur y Norte, habrá presencia masiva de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá brindándole a la comunidad seguridad y previniendo los hurtos, tráficos de fauna y flora o, incluso, la trata de personas, frecuente por estos días en diferentes zonas del país.