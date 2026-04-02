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Aumentan 15% los viajeros a destinos religiosos en Antioquia: estos son los lugares preferidos

Algunos por descanso y otros por devoción, cientos de ciudadanos viajan esta Semana Santa. Se espera que en las terminales de la ciudad haya salida masiva a Popayán, Jericó o Mompox.

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