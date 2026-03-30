Autoridades, en alerta por expansión de grupo criminal 'El Mesa' en cuatro departamentos del país

Ya no solo es en Bello: autoridades están en alerta por expansión del grupo delincuencial 'El Mesa' en cuatro departamentos del país, tras la captura de cinco de sus señalados integrantes. Un grupo especial investiga sus tentáculos en el microtráfico de diferentes regiones.

Operativos simultáneos en los departamentos de Quindío, Tolima, Cundinamarca y Bogotá que permitieron la captura de cinco integrantes del grupo delincuencial organizado 'El Mesa' y a la vez revelaron la expansión que adelanta este grupo al margen de la ley, conocido por su injerencia en el municipio Bello y el Valle de Aburrá.

Entre los capturados se encuentra alias 'Pekus', identificado como uno de los principales dinamizadores de la expansión criminal en departamentos como Cundinamarca, Antioquia, Bolívar y Caldas. De acuerdo con las investigaciones, sería responsable de al menos diez homicidios y tres casos de desplazamiento forzado.

El coronel Juan Carlos Sierra Pineda, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, expuso que la Fiscalía adelanta indagaciones teniendo en cuenta que la expansión de este grupo en esas otras zonas del país está relacionada con el control de las rentas ilegales.



“Estas estructuras hacen expansión temas de microtráfico, a temas de extorsión derivados al control de finanzas criminales. Nosotros estamos en cabeza de nuestra Fiscalía General de la Nación que es la única rectora en materia de investigación criminal en el país, pues lo que ha querido es generar grupos de tarea especializada”, dijo.

Durante el operativo también fueron capturados alias 'Nene', 'El Mechudo', 'Pachito' y 'Amarillo', presuntamente vinculados a actividades de tráfico de estupefacientes, homicidios selectivos y extorsiones en ciudades como Medellín, Bogotá y Soacha.

Finalmente, Sierra aseguró que la Policía Nacional sigue de cerca los movimientos de estas estructuras criminales que quieren abarcar territorio bajo un poder criminal y que están haciendo todo lo que les permite en materia legal para poder investigar.