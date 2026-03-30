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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Autoridades, en alerta por expansión de grupo criminal 'El Mesa' en cuatro departamentos del país

Autoridades, en alerta por expansión de grupo criminal 'El Mesa' en cuatro departamentos del país

Un grupo especial investiga sus tentáculos en el microtráfico de diferentes regiones.

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