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Autoridades frustraron el hurto de un extranjero en Medellín; ladrón intentó huir

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y determinar si otras personas habrían participado en el presunto hurto al ciudadano extranjero.

Frustran robo de extranjero en Medellín.jpg
Secretaría de Seguridad de Medellín
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 11 de jun, 2026

La Alcaldía de Medellín informó que luego de una tarea de vigilancia con las cámaras de seguridad y luego de la reacción oportuna de la Policía Nacional, se pudo frustrar un presunto hurto contra un ciudadano extranjero en el sector de El Poblado.

Los hechos ocurrieron en una zona turística en donde operadores del Circuito Cerrado de Televisión detectaron comportamientos sospechosos y de acuerdo con los registros de videovigilancia, varios individuos fueron observados corriendo en sentido Sur - Norte, por lo que los operadores iniciaron un seguimiento en tiempo real de la situación.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, mencionó que se logró identificar a un hombre que, presuntamente, intentaba escapar tras participar en el robo a un ciudadano extranjero.

"Y se le hizo seguimiento por las cámaras. Se vio cómo corría de manera desesperada, ahí sí, como cobarde, como bandidos que son, corriendo porque saben que tiene la ley detrás. Gracias, entonces, a las cámaras de seguridad, la policía en terreno reaccionó, hizo la persecución, lo capturó, le encontró el arma de fuego", manifestó el funcionario.

La Administración Distrital mencionó que el capturado fue trasladado al Centro de Atención Inmediata correspondiente para avanzar en el proceso de judicialización y definir su situación legal.

Entre tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y determinar si otras personas habrían participado en el presunto hurto al ciudadano extranjero.

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