Autoridades intervinieron 26 unidades de producción minera en Puerto Nare, Antioquia

Sigue la controversia por uno de los puntos que más ha generado fricciones a propósito del reciente paro minero que tras 12 días finalizó en el Bajo Cauca: los operativos de la Fuerza Pública contra la maquinaria que es usada para estas labores. Aunque ya se levantaron las protestas en esa zona del departamento, en Puerto Nare las autoridades adelantaron un operativo en las últimas horas.

Soldados del Batallón de Infantería Liviana N.º 3 Batalla de Bárbula, de la Décima Cuarta Brigada, en coordinación con la Brigada Contra la Minería Ilegal, la Policía Nacional y de manera interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, adelantaron acciones contra la minería ilegal en la vereda La Mina, de ese municipio del Magdalena Medio antioqueño.

"En el lugar fueron inutilizados motores, clasificadoras y motobombas. Se incautó combustible utilizado para esta actividad ilícita. Este punto estaría al servicio del grupo armado organizado Clan del Golfo, generando una afectación económica cercana a los 220 millones de pesos. Allí se producían, aproximadamente, 69.000 gramos de oro al mes", manifestó el teniente coronel Daniel Piñeros Martín, comandante del Batallón.

En el lugar, las tropas lograron la intervención de 26 unidades de producción minera, así como la inutilización de 26 motores, 19 clasificadoras, 8 motobombas, 400 metros de manguera y la incautación de 140 galones de combustible; elementos que estarían siendo utilizados para adelantar esta actividad de manera ilegal.



Con la destrucción de este lugar se genera una afectación económica a este grupo armado ilegal cercana a los 220 millones de pesos, pero que con la extracción de oro asciende a un valor aproximado de 36.570 millones de pesos.