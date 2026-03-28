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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Autoridades intervinieron 26 unidades de producción minera en Puerto Nare, Antioquia

Autoridades intervinieron 26 unidades de producción minera en Puerto Nare, Antioquia

Con la destrucción de este lugar se genera una afectación económica a este grupo armado ilegal cercana a los 220 millones de pesos.

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