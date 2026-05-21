Campesinos en Ituango, Antioquia, denuncian constreñimiento electoral; autoridades investigan

Desde el municipio de Ituango se denunciaron, a través de audios que circulan en redes sociales, que presuntamente grupos armados ilegales estarían obligando a campesinos y líderes comunitarios a carnetizarse y a votar específicamente por un candidato presidencial, un asunto en el que las autoridades están indagando.

La situación ha generado preocupación si se tiene en cuenta no solo la oleada de violencia de la que ha sido objeto el Norte de Antioquia, sino la disputa que sostienen por el control territorial las disidencias del frente 18 y 36, al mando de alias mordisco y Calarcá, respectivamente.

De acuerdo con el comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Muñoz, no han llegado de manera formal a la Personería o la Alcaldía las denuncias sobre estas situaciones, que de momento se verifican si son verídicas.

"Sobre este constreñimiento, la incitación a votar por X candidato y la carnetización, estamos actuando con el personal de inteligencia, y como ya lo mencioné a través de estos comités de seguimiento, a ver qué se logra evidenciar y cuál es el foco de atención que nos permite tomar acciones anticipativas para prevenir alguna situación que pueda vulnerar esta actividad y este proceso electoral del próximo 31 de mayo", indicó el uniformado.



Desde la Gobernación de Antioquia, el secretario de Seguridad, Luis Martínez, señaló que las diferentes autoridades vienen evaluando el acompañamiento a los territorios más vulnerables.

"Nosotros no tenemos evidencias ni pruebas de que se esté constriñendo sobre un candidato en particular. El constreñimiento lo mostramos ahí, 21 municipios con riesgo extraordinario. Se pueden presentar varias actividades ilegales, como el constreñimiento. Digamos que no debes de dudarlo", manifestó el funcionario.

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Por lo pronto las autoridades anunciaron un despliegue de casi 9.000 uniformados del Ejército Nacional, 6.393 efectivos de la Policía Nacional y 227 integrantes de la Armada Nacional para garantizar la jornada electoral, en especial en los 21 municipios con riesgo extraordinario.