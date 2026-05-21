Una persona fue asesinada en medio de enfrentamientos entre ilegales en Jericó, Antioquia

Crítico panorama de orden público en el Suroeste antioqueño: tras enfrentamientos entre ilegales una persona fue asesinada. Aunque no hubo desplazados, las personas en zona rural han expresado el temor por posibles nuevas confrontaciones armadas.

Un nuevo hecho de violencia encendió las alarmas en Jericó, Antioquia, luego de que se reportara un enfrentamiento armado entre integrantes del Clan del Golfo y el grupo delincuencial conocido como 'Los Pachecos', mismo que dejó como saldo una persona muerta.

De acuerdo con la información conocida, la confrontación armada generó momentos de tensión entre la comunidad, debido a las detonaciones y la presencia de hombres armados, por lo que las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar plenamente a la víctima mortal.

El congresista Juan Espinal denunció el hecho y aseguró que el Gobierno nacional le dio la espalda a los antioqueños, a pesar de las múltiples peticiones de las autoridades locales.



“La seguridad está completamente debilitada. El Gobierno departamental ha enviado más de 100 oficios solicitando apoyo y haciendo llamados de atención, y el ministro de la defensa no ha hecho absolutamente nada”, dijo.

Sobre el reciente hecho violento, este refleja la compleja situación de seguridad que enfrentan varios municipios de Antioquia por la presencia de grupos armados ilegales y bandas criminales que buscan controlar rutas y economías ilícitas en disputas que afectan directamente a la población civil.

Tras el enfrentamiento en Jericó, organismos de seguridad reforzaron la presencia institucional en el municipio para evitar nuevas confrontaciones y brindar tranquilidad a la ciudadanía. Entretanto, la comunidad manifestó preocupación por el recrudecimiento de la violencia en esta zona del Suroeste antioqueño.