Alertan riesgo electoral extraordinario en 21 municipios de Antioquia: otros 104 son monitoreados

Según el Índice Compuesto de Riesgo Electoral, en el departamento hay 21 municipios en nivel extraordinario de riesgo, siete municipios en nivel relevante, 64 municipios en nivel potencial y 33 municipios en nivel moderado, lo que significa que ninguna localidad se escapa de, en alguna medida, tener riesgo ante estas elecciones.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, reiteró que el mayor riesgo se concentra en las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca, pero también se incluye Yondó, que pertenece al Magdalena Medio, así como también Andes, Ciudad Bolívar, Urrao y Murindó.

Así está la seguridad en Antioquia para elecciones

Los sitios con mayores riesgos es porque se podrían presentar situaciones como la coacción e intimidación al votante (constreñimiento electoral), la interferencia de actores armados en esos lugares de votación o sus alrededores, la restricción a la movilización y la actividad política y presión sobre campañas, liderazgo sociales a las autoridades locales.

"La Policía y el Ejército, de acuerdo con el trabajo que se ha hecho de la mano con la registraduría, va a cubrir absolutamente todos los puestos de votación como lo hizo las elecciones pasadas. Eso garantiza que las personas puedan llegar a las mesas de votación con total seguridad y transparencia a ejercer su derecho al sufragio", indicó.



Desde el ente departamental insistieron en que la fuerza pública ya está desplegando dispositivos especiales para garantizar la seguridad antes, durante y después de las elecciones, especialmente en las zonas más críticas, teniendo en cuenta además el riesgo que se presenta del desplazamiento de tropas a las zonas más alejadas. Serán 9.000 uniformados del Ejército Nacional, 6.393 efectivos de la Policía Nacional y 227 integrantes de la Armada Nacional para garantizar la jornada electoral.

Martínez expuso que pese a la oleada de violencia que vive el Oriente de Antioquia, esta subregión está clasificada como con riesgo potencial y riesgo moderado, no como un riesgo relevante o extraordinario.

En caso contrario está el Bajo Cauca, que aunque de momento no ha sido epicentro reciente de los mayores hechos violentos, sí se considera zona de riesgo extraordinario por la presencia de grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del golfo en el territorio.