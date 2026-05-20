Riesgo extremo en Antioquia: puente olvidado pone en riesgo a campesinos que deben cruzar el río

Los pasos por puentes pueden convertirse en un riesgo extremo cuando las estructuras no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad para el tránsito de vehículos y peatones. El deterioro, la falta de mantenimiento y las soluciones provisionales mal ejecutadas elevan la posibilidad de accidentes, lo que pone en peligro la vida de quienes dependen de estas vías para su movilidad diaria.

Precisamente, una preocupante situación se vive en el municipio de Yolombó, Antioquia, donde campesinos deben arriesgar su vida cada vez que salen a vender panela o a abastecerse de alimentos, debido al mal estado de un puente provisional.

Puente olvidado pone en riesgo a campesinos en Antioquia

Según información de Denuncias Antioquia en su cuenta de X, los habitantes de esta zona del país deben pasar por este puente que fue construido de manera provisional ante la falta de intervención del Estado.



En un video difundido en redes sociales se observa cómo una chiva intenta cruzar la estructura en condiciones precarias. Para reducir el peso y el riesgo, los pasajeros deben descender del vehículo, mientras este avanza lentamente sobre el puente deteriorado.

Desde el otro lado, varias personas guían al conductor, indicando cómo maniobrar para evitar un posible colapso o accidente.

La escena se repite varias veces al día, por lo que cada cruce se convierte en una maniobra de alto riesgo, donde tanto conductores como pasajeros exponen su integridad.

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A pesar del peligro, esta es la única alternativa que tienen los habitantes para transportar sus productos y garantizar su sustento.

Según la información, los campesinos denuncian que el puente lleva meses sin ser reparado, obligándolos a depender de una solución improvisada que no ofrece garantías de seguridad.

Ahora la comunidad vive su día a día enfrentando el peligro ante lo que consideran un abandono institucional.

😱 ¡Peligro mortal cada vez que salen a vender su panela! 🚨



Los campesinos de Yolombó, #Antioquia, arriesgan su vida para sacar sus ventas de panela o comprar mercado porque las autoridades aún no han reparado el puente provisional que ellos mismos tuvieron que construir.… pic.twitter.com/AYOAznhouU — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) May 19, 2026