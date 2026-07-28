Capturan a dos presuntos homicidas en Medellín: uno habría asesinado a su pareja

Autoridades capturaron a dos presuntos homicidas en Medellín: uno de ellos habría asesinado a su pareja en San Antonio de Prado. De acuerdo con la Policía y la Fiscalía, con las capturas se aclaran dos asesinatos ocurridos en el Área Metropolitana.

En el primer caso, la víctima fue Walter Eduardo Sánchez Villada. Su crimen se produjo en el sector de Lovaina. Su asesino, según las autoridades, luego de haber cometido el crimen ocultó el cuerpo de la víctima y posteriormente lo abandonó en vía pública para intentar dificultar la acción de las autoridades.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, señaló que el crimen fue esclarecido en menos de 50 horas: “Hoy esta persona ya está capturada, fue puesta a disposición de la justicia y se encuentra en donde tendría que estar siempre, en una cárcel”, aseguró el funcionario.

Además, en un segundo operativo, las autoridades capturaron en flagrancia, en el corregimiento San Antonio de Prado, a un hombre señalado de su presunta participación en la muerte de una mujer de 21 años dentro de una vivienda.



“La rápida reacción de la policía, luego de una llamada al 123, permitió atender el caso, asegurar el lugar de los hechos, capturar al responsable e incautar el arma de fuego con la que habría asesinado a esta mujer”, señaló el secretario Villa.

En lo corrido de 2026, más de 140 presuntos homicidas han sido capturados y la ciudad registra una reducción del 24 % en los homicidios frente al mismo periodo del año anterior.