Capturan a señalado del crimen de reconocido caballista en el Suroeste de Antioquia

Un operativo de la Policía Nacional en el Suroeste antioqueño dejó 21 presuntos integrantes del grupo delincuencial La Miel capturados, entre ellos alias ‘Pinocho’, señalado de coordinar homicidios selectivos dentro de esta estructura criminal y de estar relacionado con varios hechos violentos ocurridos en el municipio Titiribí.

Las acciones se concentraron en esa localidad además de Amagá y Fredonia, donde las autoridades ejecutaron 34 diligencias de allanamiento y registro. Como resultado, se hicieron efectivas 17 órdenes judiciales de captura y otras cuatro personas fueron detenidas en flagrancia.

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De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Pinocho’ sería uno de los principales responsables de coordinar ataques contra víctimas seleccionadas por esta organización. Su nombre aparece vinculado a la masacre ocurrida el 26 de febrero de 2026 en una zona rural de Titiribí, en la que murieron tres personas, entre ellas Nicolás Caro, un reconocido caballista y campeón nacional de Mula de Silla.

"Durante los procedimientos fueron incautados una subametralladora con supresor de sonido, dos pistolas calibre 9 milímetros y una escopeta marca Mosberg. También fueron incautados 1.300 dosis de una sustancia estupepaciente tipo bazuco", reportó el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia.



Alias ‘Pinocho’ también es investigado por su presunta participación en un doble homicidio perpetrado el 6 de junio de este año en el área urbana de ese mismo municipio. Estos episodios forman parte de las líneas de investigación que buscan esclarecer la actuación de la estructura y establecer las responsabilidades individuales de sus integrantes.

Los detenidos y los elementos incautados durante los procedimientos quedaron a disposición de las autoridades judiciales para definir sus situaciones jurídicas en medio de los procesos que ahora enfrentan.