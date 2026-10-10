En cierre de semana de receso levantan restricciones para actividades en ríos de Mutatá, Antioquia

La medida se había establecido el pasado 3 de octubre, como parte de las acciones preventivas para proteger a propios y visitantes de este turístico municipio del Urabá antioqueño.

Según informó la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Turismo y Emprendimiento, la decisión se tomó luego de verificar las condiciones actuales de los ríos y determinar que es posible retomar las actividades en estos espacios naturales.

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Con el levantamiento de la restricción, los turistas y habitantes podrán volver a disfrutar de los atractivos naturales de Mutatá. Sin embargo, las autoridades hicieron un llamado a mantener las medidas de seguridad y seguir las indicaciones de los operadores y guías turísticos, en medio de los recientes casos de ahogamiento registrados en el departamento.

El primer caso ocurrió a finales de septiembre, cuando, en medio de una carrera deportiva en el municipio de Alejandría, un joven de 20 años, identificado como Rodolfo Morales Quinchia, se sumergió en las aguas de la cascada Velo de Novia y no volvió a salir.



El otro caso se dio en Santa Rosa de Osos, donde Juan Manuel Hincapié Espinosa, estudiante de décimo grado de la Institución Educativa Rural San Isidro, perdió la vida ahogado en una laguna ubicada en la vereda La Chorrera, mientras realizaba labores de campo junto con su padre.

Además, a finales de la semana anterior, un joven de 17 años, identificado como Carlo Teherán, cayó al río Nechí, a la altura de Caucasia, mientras compartía con algunos amigos.

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Ante ese panorama, la Alcaldía de Mutatá invitó a los visitantes a disfrutar de los ríos de manera responsable, cuidar los recursos naturales y contribuir a la conservación de estos espacios. Asimismo, agradeció a la comunidad su comprensión y colaboración durante el tiempo en que estuvo vigente la medida preventiva.

Finalmente, la Administración Municipal reiteró la importancia de acatar las recomendaciones de seguridad durante las actividades recreativas, con el propósito de promover un turismo responsable y proteger el bienestar de quienes visitan los atractivos naturales de Mutatá.