Capturan ocho integrantes de comercializadora ilegal de oro en Antioquía y Sur de Bolívar

La Fiscalía confirmó la captura de ocho personas aparentemente responsables de la explotación y comercializaciónilegal de oro en Antioquía y Sur deBolívar que posteriormente fue exportada hacia Emiratos Árabes y Estados Unidos. De acuerdo con la investigación, se dió el golpe en contra de la estructura ilegal tras el seguimiento de la ruta ilícita de otro extraído en varios yacimientos a cielo abierto en el Bajo Cauca que dejaba en evidencia el actual de las empresas dedicadas a la extracción del material.

Los ocho involucrados en las actividades ilegales son; Edgar Harvey Vergara Díaz, Hoffman Leandro Vergara Díaz Y Janeth Cecilia Díaz Correa, señalados de ser los articuladores principales. Así mismo, se identificó como colaboradores a Yerson James Zúñiga Mejía, Liseth Johana Patiño Muñóz, Rosa Katherine Monsalve Cano, Diana Maria Rios Zapata y Leidy Johana Patiño Muñoz, señaladas por Complur roles como contadores, administradores y revisores fiscales.

Dentro de la investigación, también se determinó que el oro ilegal se obtenía con el uso de maquinaria pesada y elementos químicos no registrados generando daños ambientales. Así mismo, el material extraído era comercializado en Medellín y Santa Rosa (Bolívar) para ser alistado para enviar como exportación a Medio riente y Estados Unidos. El material revisado pudo determinar que hay ganancias avaladas por más de 80,000 millones de pesos, dinero que no corresponde a las cantidades de oro enviadas al extranjero por lo cual se declaró como incremento de patrimonio no justificado.

Por su parte, un fiscal de la dirección de delitos contra los recursos naturales imputó delitos de concierto para delinquir con fines de lavado de activo, explotación ilícita de yacimiento y fraude procesal.