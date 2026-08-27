Capturan tres miembros de banda dedica a vencer droga cerca de colegios en Medellín

En un operativo contra el tráfico de drogas en Medellín, las autoridades capturaron a tres presuntos integrantes del grupo delincuencial común organizado 'El Amarillo', señalados de comercializar drogas en entornos escolares y deportivos.

La investigación, adelantada por la Seccional de Investigación Criminal de la Policía, permitió identificar dos viviendas ubicadas en el barrio Belén San Bernardo que eran utilizadas para el almacenamiento y dosificación de sustancias ilícitas.

De acuerdo con las indagaciones, esta red criminal obtenía rentas ilegales de hasta 10 millones de pesos diarios mediante la venta de drogas que afectaban zonas de recreación y centros educativos frecuentados por menores de edad.

De acuerdo con el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, gracias a las diligencias de registro y allanamiento se efectuaron las tres capturas e incautaron más de 7.700 gramos de estupefacientes, repartidos en 6.000 gramos de marihuana, 1.200 gramos de clorhidrato de cocaína, 500 gramos de bazuco y 40 gramos de tusi o 2CB.



"Capturando a tres delincuentes y logrando la incautación de un arma de fuego, medios eficaces para cometer conductas delictivas. Se incautaron 7.700 gramos de clorhidrato de cocaína, tusi, marihuana y bazuco. De igual forma, se incautaron cuadernos, que son elementos para llevar la contabilidad, y otros elementos para la dosificación de estas sustancias", señaló.

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Asimismo, en el procedimiento se decomisaron un arma de fuego, equipos de comunicación, celulares y cuadernos con registros contables, además de confirmarse que uno de los detenidos tenía una orden judicial vigente por porte ilegal de armas.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez les dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.