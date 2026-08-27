Familia denuncia desaparición de niña de 13 años que estaba bajo protección del ICBF en Medellín

Un verdadero calvario está viviendo la familia de Sharlottes Palacios Porto, una niña de 13 años de edad que desapareció en Medellín desde el 10 de agosto, cuando se encontraba bajo protección del ICBF y estaba en el Centro de Diagnóstico y Derivación de la Alcaldía.

Según denunció su madre Magalis Porto en diálogo con Blu Radio, tras sufrir maltrato físico, la menor de edad quedó bajó protección de la entidad que presuntamente dos días después del fuerte sismo reportó no tener conocimiento de su paradero.

Lo que vino después fue una búsqueda de entidad en entidad, pues incluso, cuenta la progenitora, le indicaron que la pequeña Sharlottes estaba en la institución Santa Clara del municipio de San Pedro de los Milagros, pero al llegar al sitio no la encontró.

"Me notifican los del Gaula que hicieron un operativo y rescataron a muchos niños que, por lo tanto, voy verificar a bienestar familiar, a ver si ellos tenían de pronto a la niña. Bienestar familiar me pasa por escrito que ellos tienen a la niña. Voy al lugar donde me dicen que está, y allá me dicen del instituto que la niña no se encuentra. Vuelvo a la comisaría y le pregunto al comisario, y me dice que ellos no tienen respuesta de la niña y que ellos no la tienen a cargo", detalló la madre.



La realidad fue todavía peor de lo que imaginaba: la menor de edad estaría en las calles de la capital antioqueña, en condición de indigencia y presuntamente bajo efectos de alucinógenos, algo que sería nuevo en su historial. Luego de pedir ayuda en la Personería, Fiscalía, Defensoría, Icbf y la Comisaría de Familia de la Comuna 9 de la ciudad, Porto pidió a las autoridades que actúen con urgencia para rescatar a la menor de esta situación.

"Yo, como su mamá, estuve averiguando dónde se encontraba por cosas del destino. Me doy cuenta que la tienen en el Bronx, del centro de Medellín, donde está raptada por una trata que me la tienen en la prostitución y la drogadicción. Yo la iba a a rescatar, pero en el momento de los hechos, los indigentes no me permiten llevarme a mi niña", indicó.

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De momento, la madre tuvo acceso a fotografías de su hija en las calles de esa zona roja de la ciudad, conocida por ser expendio de drogas, con lo que espera que las autoridades puedan dar con su paradero prontamente.

Suministrada

Blu Radio conoció que la Secretaría de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía activó la ruta de búsqueda de la menor de edad, mientras que en la Fiscalía fue recepcionada la denuncia de la madre.

Este caso se suma a la desaparición de Michell Dayana Henao Chavarría, una niña de 6 años de edad, con autismo y epilepsia, de la cual se perdió su rastro el 24 de agosto en Buriticá, Antioquia.