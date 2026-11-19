Capturaron a un hombre de 25 años señalado de homicidio en una panadería del Centro de Medellín. Las autoridades señalaron que se trató de un acto de intolerancia y aunque la víctima fue lleva a un hospital, no logró sobrevivir.

Un hombre de 25 años de edad fue capturado por su presunta responsabilidad en el homicidio de un ciudadano durante una riña al interior de una panadería del Centro de Medellín. De acuerdo con las autoridades, el procedimiento se realizó en el sector de San Antonio, comuna 10 (La Candelaria), luego de que identificaran al señalado agresor mediante el seguimiento de las cámaras de videovigilancia.

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De acuerdo con la información entregada por la Policía, el caso comenzó cuando la línea de emergencias 123 recibió el reporte de una persona que había resultado herida con arma cortopunzante. Las patrullas de vigilancia fueron alertadas y se desplazaron para atender la situación.

Los hechos ocurrieron al interior de un establecimiento comercial, donde, por circunstancias que son materia de investigación, se presentó una riña entre dos hombres. En medio del enfrentamiento, uno de ellos atacó al otro con un arma cortopunzante y le causó dos heridas en el muslo derecho.



Las lesiones comprometieron la vena femoral, por lo que la víctima, cuya edad estaría entre los 35 y los 40 años, fue trasladada de urgencia a la Policlínica, como lo expuso el coronel Juan Carlos Sierra Pineda, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

“Gracias al llamado oportuno de la ciudadanía a la línea 123, nuestros uniformados atendieron el caso. Sin embargo, la víctima falleció en un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas”, aseveró.

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Entretanto, los visualizadores del sistema de videovigilancia analizaron las imágenes del sector, reconstruyeron la secuencia de los hechos y establecieron las características del presunto responsable, información que permitió orientar a las patrullas hasta ubicarlo y capturarlo en flagrancia en el sector de San Antonio.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un arma cortopunzante que sería la utilizada en la agresión y que quedó como elemento material probatorio. Por lo pronto, el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de homicidio.