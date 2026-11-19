En Antioquia continúan la conversación sobre el sacrificio de 10 hipopótamos que adelantará la Autoridad Ambiental Cornare en los próximos 5 meses para controlar la expansión de esta especie. Animalistas se pronunciaron para oponerse a la idea y ponen sobre la mesa otras propuestas.

La polémica por el control de los hipopótamos en el Magdalena Medio vuelve a encenderse. La comisión protectora de la vida de estos animales rechazó el plan de Cornare de sacrificar 10 ejemplares durante los próximos cinco meses para contener su expansión. Desde la región cuestionan que la muerte sea la salida a esta problemática.

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“Este es un llamado al presidente Abelardo de La Espriella. Desde el municipio Puerto Triunfo queremos que nos escuche. La comisión protectora de la vida de los hipopótamos lleva años trabajando para proteger la vida de esta especie, ya que, como comunidad, nos sentimos identificados y tenemos un arraigo con el animal”, aseguró Tania Galindo, vocera de la comisión protectora de la vida de los hipopótamos.

Advierte que hay medidas alternativas para evitar que la especie siga expandiéndose, como la creación de un santuario:



“Le exigimos al Gobierno colombiano que por favor estudie todas las propuestas que hay sobre la mesa, incluida la de realizar un santuario en nuestro país con recursos propios de esta entidad”.

#Video El inicio del sacrificio de 10 hipopótamos por parte de @cornare, no cayó bien en el sector de animalistas del Magdalena Medio de #Antioquia que anuncian su oposición y piden al presidente @ABDELAESPRIELLA que se haga un santuario. #VocesySonidos Informa; @AlfonsoCrcamo1 pic.twitter.com/kMVN33Ck0E — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 19, 2026

Desde Cornare respondieron a Blu Radio que esa idea también está dentro de las posibilidades, sin embargo, advierten que se necesita mucho dinero para poder hacerla realidad y en estos momentos no hay liquidez en recursos.

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“Hoy, consideramos que hace falta presupuesto, digamos que un plan de manejo necesita una línea clara presupuestal. Hoy con los recursos de Cornare creo que podemos avanzar en algo, pero la solución a esta problemática va a tomar bastante tiempo, porque la problemática es bastante grave, es una de las problemáticas mundial más compleja de abordar y nosotros hoy tenemos la capacidad, pero necesitamos ayuda presupuestal”, aseveró David Echeverry, jefe de biodiversidad de Cornare.

Desde cornare insisten en que la esterilización y la translocación también son alternativas que siguen latentes, sin embargo se requieren acciones urgentes que puedan frenar lo más pronto posible la expansión de los hipopótamos, como la eutanasia química. La autoridad ambiental advierte que si no se frena la expansión de esta especie con acciones como la eutanasia química, la traslocación y la esterilización, en 5 años la cifra de hipopótamos podría aumentar a más de 400.