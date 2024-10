Casa de donde se voló alias ‘Pichi' es la misma donde capturaron a chino con menor de edad

En Medellín sigue habiendo preocupación por los apartamentos que son alquilados para estancias cortas, pues por ejemplo, el que fue rentado recientemente por Óscar Camargo Ríos, alias 'Pichi', y donde cumplía su medida de prisión domiciliaria, fue el mismo en el que en el mes de abril fue capturado un ciudadano extranjero proveniente de China, sorprendido con una menor de 14 años de edad.

Se trata de la casa 101 de la unidad residencial Alcázar de la Serranía, ubicada en la calle 2 sur #20-211, en el barrio El Poblado, de donde se fugó el hombre considerado el Pablo Escobar de Bucaramanga y donde también estaba su pareja sentimental. Allí mismo, el 18 de abril pasado, fue capturado Zhan Lui, de 42 años, junto con Leidy Johanna Marín, de 21 años, por presunta inducción a la prostitución, pero posteriormente fueron dejados en libertad cuando el juez 40 de control de garantías no legalizó el procedimiento, pese a ser hallados con una niña de 14 años.

En su momento, vecinos denunciaron que ese apartamento servía para encuentros sexuales, hechos que investigarán las autoridades, y para el caso del extranjero, lo había rentado desde el mes de febrero. Volviendo al caso de ‘Pichi’, este tenía un contrato firmado desde el mes de agosto y la solicitud del cambio de residencia para Alcázar de la Serranía fue solicitada a finales de julio, según confirmó el juzgado.

La coincidencia con el caso anterior no es menor si se tiene en cuenta que en la capital antioqueña no solo han pedido regulación para este tipo de inmuebles, sino que también se han evidenciado casos en los que son utilizados para fines de explotación sexual y de hecho, según la Secretaría de Seguridad, plataformas como Airbnb ya han bajado 150 propiedades que no cumplían con el reglamento.

Para el caso de alias 'Pichi', se conoce que tres de sus recorridos, todos por El Poblado, fueron por los cuales el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín revocó su medida de prisión domiciliaria, desde esa unidad ubicada en cercanías al centro comercial El Tesoro.

Las salidas de 'Pichi' de su detención domiciliaria

La primera se dio el 4 de agosto salió entre la 1:40 y las 4:34 de la mañana al centro comercial del Este según confirmó el juzgado. No obstante, este establecimiento sólo está abierto hasta las 12 de la media noche, hecho que está siendo investigado por las autoridades.

Además, el 5 de agosto estuvo por fuera entre las 8:12 y las 10:32 de la noche; mientras que el 6 de agosto salió entre las 10:14 y las 10:28 de la mañana, todas en el barrio El Poblado de Medellín.

Ante esto, la jueza que llevaba el caso de alias 'Pichi' decidió revocar la medida el 8 de octubre y al mediodía del 10 de octubre se le notificó al condenado y a su defensor sobre la revocatoria. Además, según se pudo conocer recientemente, el juzgado envió la notificación al Inpec a las 2:37 p. m. del 10 de octubre y no en la mañana de hoy como aseguró la ministra de Justicia, Ángela Buitrago.