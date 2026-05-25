'Casa Museo' Pablo Escobar en Medellín será entregada a fundación de niños tras extinción de dominio

La Sociedad de Activos Especiales entregará la ‘casa museo’ de Pablo Escobar en Medellín a una fundación que trabaja por la niñez. Según la Fiscalía General de la Nación, se pudo evidenciar cómo Roberto Escobar, hermano del excapo, habría tratado de desviar la atención de las autoridades utilizando testaferros.

Luego de que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Medellín ordenara la extinción de dominio sobre un inmueble que durante años funcionó como la denominada “casa museo” relacionada con la familia de Pablo Escobar Gaviria, se conoció el destino que tendrá esta propiedad.

El bien, de estrato 5 y avaluado en más de $6.115 millones, está ubicado en el sector de La Asomadera, vía Las Palmas. Permaneció en poder de personas vinculadas al entorno familiar y social de Pablo Emilio Escobar Gaviria, lo que permitió que continuara operando como un espacio de exaltación del narcotráfico y del ‘narcoturismo’ en la ciudad, pese a contar con medidas cautelares. Ahora será administrado por una fundación que trabaja por niños, niñas y adolescentes, seleccionada mediante invitación pública.

"Una de las organizaciones que participó en la convocatoria de Bienes que Transforman, en la cual se seleccionaron muchos proyectos de todo el país para la promoción del bienestar de los y las colombianas, va a ser la beneficiaria de este bien inmueble. En él se hará un proyecto de cuidado de niños, niñas y adolescentes. De sembrar violencia, muerte, que es lo que significa nuestro pasado, vamos a pasar a un sitio que cuida, promueve y siembra las sonrisas del futuro", explicó el vicepresidente de Activos, Muebles e Inmuebles de la Sociedad de Activos Especiales, Andrés Salazar.



Recordemos que la sentencia señala que el inmueble habría pertenecido al exjefe del cartel de Medellín y que, tras su muerte en 1993, fue entregado por su esposa a las hermanas del narcotraficante, quienes posteriormente habrían utilizado a terceros como presuntos testaferros para mantener el control del predio.

La Fiscalía General de la Nación sostuvo que la actual propietaria, Gilma Aidée Urdinola Ospina, no logró demostrar capacidad económica suficiente para adquirir la vivienda por un valor superior a los 1.100 millones de pesos, además de asumir una hipoteca cercana a los 240 millones de pesos.

Durante el proceso, el despacho judicial analizó testimonios, movimientos financieros y registros tributarios. Entre las pruebas evaluadas estuvo la declaración de Máximo Tecra Rossi, hijo de Roberto Escobar Gaviria, quien aseguró que la vivienda siempre permaneció bajo control de la familia Escobar y que fue utilizada inicialmente como “caleta” y posteriormente como museo turístico