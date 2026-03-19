Cinco estudiantes antioqueños representarán a Colombia en 2 competencias internacionales de robótica

Ocho estudiantes de dos colegios, uno en Envigado y otro en El Poblado, en Medellín, representarán al país en competencias internacionales de robótica: unos en México y otros en Japón, estos últimos están buscando recursos para poder viajar.

Cinco de los representantes hacen parte del Colegio San José de La Salle. Ellos participarán en RoboJam México, programado para el 18 de abril en Monterrey, a donde llegarán luego de competencias nacionales y latinoamericanas en las que sobresalieron por sus habilidades en programación, lógica y resolución de problemas.

Santiago Restrepo Molina, de grado sexto, es uno de los estudiantes que viajará a México. Él, resaltó lo que más disfruta de todos los procesos que vive con la robótica: "Lo más bueno de participar en esos en esos concursos es el trabajo en equipo y estar con mis amigos y compartir con ellos y con la gente que me que me apoya", dijo a Blu Radio.

Los otros representantes internacionales que tendrá Antioquia son estudiantes del Colegio La Salle de Envigado, quienes en su caso clasificaron al RoboRAVE World Championship, considerado uno de los mundiales más importantes de robótica educativa, que se llevará a cabo en Osaka, Japón.



José Alfredo Jiménez, docente de tecnología y robótica de la institución, explicó cómo se dio esta clasificación a la competencia en territorio asiático: "A raíz de una trascendencia de participación de varios torneos internos como nacionales e internacionales en la cual hemos estado en los primeros puestos", detalló.

Junto a este docente, viajarán a Japón Mathias Baleta, Elian Nieto y Juan Sebastián Mur, quienes están buscando patrocinio para cumplir su sueño de representar al país internacionalmente, pues la organización del torneo cubre únicamente los gastos de inscripción, por lo que aún requieren apoyo económico para cubrir gastos logísticos como tiquetes, alojamiento, alimentación, entre otros.