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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Cinco estudiantes antioqueños representarán a Colombia en 2 competencias internacionales de robótica

Cinco estudiantes antioqueños representarán a Colombia en 2 competencias internacionales de robótica

En dos grupos, los estudiantes, todos de colegios del municipio de Envigado, viajarán a competir en México y Japón.

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