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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Clan del Golfo extorsionaría con el 10 % de ganancias a mineros de oro en Segovia, Antioquia

Clan del Golfo extorsionaría con el 10 % de ganancias a mineros de oro en Segovia, Antioquia

En Segovia podrían existir más de 1.800 minas y que, con ese cobro, los grupos ilegales estarían recaudando entre 10.000 y 15.000 millones de pesos mensuales.

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