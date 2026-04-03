Comerciantes de artículos religiosos en Medellín esperan aumento de ventas por Semana Santa

Vendedores de artículos religiosos en Medellín esperan un incremento en sus ventas durante esta Semana Santa, cuando hay alta afluencia de feligreses en la Catedral Metropolitana y la iglesia de San José. Según la Alcaldía, se proyecta que a la ciudad le quede una derrama económica de 41 millones de dólares en esta Semana Mayor.

La Semana Mayor comienza a sentirse en la capital antioqueña. Son varios los factores que dan muestra de ello: por ejemplo, las vías están un poco más descongestionadas, las terminales de transporte se van congestionando más y el comercio religioso prepara todo para estos días santos.

Desde Blu Radio quisimos conocer cómo se mueve el sector comercial de cara a la llegada de esta Semana Santa y cuáles son sus expectativas. Dos de los puntos con mayor presencia de comercio religioso en Medellín son la iglesia de San José y la Catedral Metropolitana, ambas en el centro de la ciudad, y esto nos contaron algunos comerciantes.



Los artículos religiosos más vendidos en Medellín

"En esta temporada de de Semana Santa, lo que más nos piden son: las dolorosas, también el Jesús caído; como visualización de nuestro negocio, es que las ventas se disparen muchísimo más jueves y viernes. Pues, ha estado más quietecito, más que todos los días principales, es como jueves, viernes, sábado santo, que tiene más acogida. Ese día se venden mucho los sirios y las veladoras", dijeron algunos comerciantes de esa zona.

Pero no solo son los comercios los que se activan. También los feligreses, quienes por estos días acuden con mayor fervor a las tiendas religiosas en búsqueda de estampitas de santos, una veladora o un rosario, elementos que, acompañados del ambiente religioso de estos días, intensifican su fe.



"Vine al almacén a buscar a la Virgen de Guadalupe porque queremos hacerle una gruta a la Virgen, porque le queremos pagar una promesa que le hicimos, porque la sobrinita se puso malita y ya está mejorcita. Estoy buscando el Cristo, el Señor de los Milagros, porque yo soy fanática y estoy llevando la proclamación del Señor de los Milagros", relató una creyente.

De acuerdo con datos de la Alcaldía de Medellín, la ciudad está preparada para vivir esta Semana Santa desde todos los frentes: en materia de seguridad, hotelería, turismo y, por supuesto, comercio. Además, se espera que a la ciudad le quede una derrama económica de 41 millones de dólares durante esta Semana Mayor.