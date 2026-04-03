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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Comerciantes de artículos religiosos en Medellín esperan aumento de ventas por Semana Santa

Comerciantes de artículos religiosos en Medellín esperan aumento de ventas por Semana Santa

Las dolorosas y el Jesús caído hacen parte de los artículos más pedidos por los feligreses durante los días santos en la capital antioqueña.

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